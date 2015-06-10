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Dünya

Beyaz Saray'a bomba ihbarı!

ABD Senatosu'nda bugün yapılan bir görüşme sırasında da bomba ihbarı üzerine bina boşaltılmış, bulunan şüpheli paketin bomba içermediği açıklanmıştı

10 Haziran 2015 01:37

ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray'da bomba ihbarı alarmı yaşandı.

Beyaz Saray'ın basın odası, ABD Gizli Servis görevlileri tarafından boşaltıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'in günlük basın toplantısı düzenlediği sırada gelen bomba ihbarı üzerine, basın toplantısı yarıda kesilerek odada bulunan herkes dışarıya çıkarıldı.

ABD Senatosu'nda bugün yapılan bir görüşme sırasında da bomba ihbarı üzerine bina boşaltılmış, bulunan şüpheli paketin bomba içermediği açıklanmıştı.

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