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Dünya

Beyaz Saray Yunanistan'ı uyardı  WASHINGTON (A.A)

08 Kasım 2011 00:18

-Beyaz Saray Yunanistan'ı uyardı  WASHINGTON (A.A) - 07.11.2011 - ABD, Yunanistan hükümetine Avrupa Birliği tarafından hazırlanan kurtarma paketinin uygulanması ile ilgili taahhütlerini bir an önce yerine getirmesi için uyarıda bulundu.  Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği'ne taahhütlerinin yerine getirilmesi ve ülkeyi en kısa zamanda erken seçime götürecek geçici bir hükümet oluşturulması konusunda hükümet ile ana muhalefet arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.  Carney, ABD'nin Yunan hükümetine taahhütlerini bir an önce yerine getirmesi konusundaki uyarısını yineledi.   Beyaz Saray, Yunan Başbakanı George Papandreu'nun istifa kararı ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

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