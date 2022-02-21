Beyaz Saray yetkilisi: Biden, ulusal güvenlik ekibiyle görüşüyor

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Beyaz Saray, ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı hazırlanırken ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle özel bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

The Hill'de yer alan habere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi "Başkan Biden, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşüyor ve Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerden düzenli bir şekilde haber alıyor" dedi.

Beyaz Saray'ın durum güncellemesi açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupları tanıyacağına ilişkin yaptığı konuşmadan sonra geldi.

ABD'de bugün Başkanlar Günü olarak federal tatildi ve Biden'ın takviminde planlı bir etkinlik yoktu.

Putin'in Ukrayna'yla ilgili yaptığı açıklamadan sonra ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda konuştuğu biliniyor.