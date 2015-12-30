Beyaz Saray, Yeni Şafak’ın “Obama ile Erdoğan beraber cami açacak” haberini yalanladı

Yeni Şafak’ta Cuma günü yayımlanan ve sonrasında hükümet yanlısı olarak bilinen gazetelerde de yer alan“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’a yarım saat mesafedeki Türk Camii’ni ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte açacak” haberleri Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Yardımcısı Mark Stroh, konuyla ilgili gönderdiği yazılı açıklamada “Bu yönde çıkan haberleri gördüklerini, ancak Obama ve Erdoğan’ın telefon görüşmesiyle ilgili zamanında yapılan açıklamaya ek bir açıklamaları olmadığını” belirterek açılış haberlerini yalanlamış oldu.

İki lider son olarak 18 Aralık’ta telefonla görüşmüş, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Obama Erdoğan’dan “ek adımlar atarak Irak ile tansiyonun azaltılmasını” ve “Türk askerinin Başika’dan çekilmesini” istemişti. Türk Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmeden 24 saat sonra askerlerin Başika’dan çekildiğini duyurdu. Washington’dan yapılan açıklamada ise, Maryland’daki camiyle ilgili bir atıf görülmedi.