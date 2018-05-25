Beyaz Saray: Yemen'e buğday taşıyan Türk gemisine roket saldırısı düzenlendi

T24 Haber Merkezi

Yemen'e buğday taşıyan bir Türk gemisine, Husiler tarafından roket saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklama Beyaz Saray'dan gelirken; Türk yetkililer ise konuya dair bir şimdiye kadar herhangi bir duyuru yapmadı. 12 Mayıs'ta, Yemen'e buğday taşıyan 'İnce İnebolu' isimli geminin saldırıya uğradığı ve Suudilerin yardımıyla Jizan limanına çekildiği kaydedilmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD, Yemen kıyısına 70 mil mesafede, Hudaydah yakınlarındaki Saleef limanına 50 bin metrik ton buğday ulaştırmaya çalışan bir Türk kargo gemisine düzenlenen Husi füze saldırısının ardından alarma geçmiştir” dendi.

Saldırının, Yemen’de füzelerin yaygınlığının bütün ülkelere yönelik bir tehdit olduğunu bir kez daha kanıtladığı savunulurken; “Bu saldırı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2216 kararının kapsamlı şekilde uygulanmasının öneminin altını çizmiştir. Ek olarak, raporlar Husilerin Kızıl Deniz’de başka bir petrol tankerine saldırı girişiminde bulunduğunu da göstermektedir. Yemenlilerin büyük bir bölümünün yemek ve hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları balık kaynaklarını yok edebilecek milyonlarca varil petrolün denize dökülmesi riski, Husilerin Yemenlileri nasıl da önemsemediğini göstermektedir” dendi. Açıklama, şöyle devam etti:

“İran halkının zenginliğini başka ülkelerdeki çatışmaları artırmak ve uluslararası ticareti tehdit etmek için kullanan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na teessüf ediyoruz. Husilerin kontrolündeki bölgeler acı çekmektedir. Husiler, tüm Yemenliler için daha iyi bir gelecek sağlamak adına Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi’yle anlamlı bir diyaloga girmelidir.”

Saldırı haberi 12 Mayıs'ta duyurulmuştu

12 Mayıs’ta yayınlanan Reuters haberinde, ‘İnce İnebolu’ isimli Türk gemisine füze saldırısı gerçekleştiği iddia edilmiş ve gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerinin cevap verdiği kaydedilmişti. Haberde, Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına çekilen gemide yapılan incelemelerde patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiği belirtilmişti.