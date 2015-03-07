Beyaz Saray yakınlarında patlama iddiası

ABD Başkanı Barack Obama ve ailesi, helikopterle Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlanırken büyük bir gürültü duyuldu.

Reuters'ın haberine göre; yerel saatle 10.00 sularında duyulan gürültünün ardından gizli servis ajanları, gazetecileri brifing salonuna sokup kilitledi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Alabama eyaletinde Selma kentindeki ‘Kanlı Pazar’ yürüyüşlerine katılmak üzere helikopterle Beyaz Saray'dan ayrılması planlanan Obama ailesinin bir süre sonra zırhlı makam aracıyla yola çıktığı görüldü.

Patlama iddiası

ABD basınında çıkan haberlerde, Beyaz Saray'ın dışındaki bir kamyonun patladığı öne sürüldü. Yiyecek satan kamyondaki patlamanın nedeni bilinmiyor.

Görgü tanıkları, Beyaz Saray'ın etrafındaki gizli servis elemanlarının aşırı panik halinde olmadığını belirtti.

Olayın ardından Beyaz Saray'ın güneyindeki caddenin trafiğe kapatıldığı bildirildi.