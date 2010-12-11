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Dünya

BEYAZ SARAY: WIKILEAKS İŞBİRLİĞİNİ ETKİLEMEZ WASHINGTON (A.A)

11 Aralık 2010 22:59

-BEYAZ SARAY: WIKILEAKS İŞBİRLİĞİNİ ETKİLEMEZ WASHINGTON (A.A) - 11.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, iki liderin "Wikileaks belgelerinin, Türkiye ile ABD arasındaki yakın işbirliğini bozmayacağı veya etkilemeyeceği yönünde fikir birliği içinde olduğu" bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın bu sabah Başbakan Erdoğan'ı aradığı belirtildi. Açıklamada, iki liderin, uzun yıllara dayanan Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini konuştuğu ve geniş çapta bir dizi konuda birlikte çalışmaya olan bağlılıklarını yeniden vurguladıkları ifade edildi. Obama'nın Erdoğan'a, Wikileaks'in "kabul edilemez eylemi" nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiği kaydedilen açıklamada, iki liderin, bu olayın, Türkiye ile ABD arasındaki yakın işbirliğini bozmayacağı veya etkilemeyeceği yönünde fikir birliği içinde olduğu bildirildi.

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