Beyaz Saray, Washington'daki yetkililerin Havana Sendromu benzeri "açıklanamayan" sağlık sorunlarını inceleyecek

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ABD'nin başkenti Washington'da görev yapan iki yetkilinin "ne olduğu açıklanamayan, 'Havana Sendromu'na benzer semptomlar göstermesinin" ardından Beyaz Saray olayı incelemeye aldığını açıkladı.

CNN'in haberine göre iki olay incelemede ele alınıyor. İlk vakanın geçen kasım ayında Beyaz Saray'ın güneyindeki geniş çimenlik alanda meydana geldiği belirtildi. Burada bir Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanının aniden hastalandığı belirtildi.

Diğer olayda ise bir Beyaz Saray yetkilisinin Washington'un Arlington banliyösünde köpeğini yürütürken fenalaştığı belirtildi. Yetkilinin park halindeki bir minibüsten biri inip yanından geçince kendini kötü hissetmeye başladığı belirtildi;

"Önce köpeği nöbet geçirmeye başladı. Sonra o da hissetti; kulağında tiz bir ses, ağır bir baş ağrısı ve suratında karıncalanma"

Yetkililer bu konularla ilgili incelemelerin bir sonuca varmadığıyla ilgili uyarılarda bulundu. Beyaz Saray, bu "açıklanamayan sağlık sorunlarını" incelemek için ilgili departman ve kurumlarla yakından çalıştıklarını belirtti. CIA olaylarla ilgili bir görev gücü oluşturmuştu.

2016'nın sonlarında Küba'daki ABD'li ve Kanadalı konsolosluk çalışanları ani semptomlar göstermeye başlamıştı. Bu semptomlar arasında "garip sesler duyma, baş ağrısı, duyma kaybı, hafıza kaybı ve mide bulantısı" vardı. Trump, 2017'de Küba'yı "saldırılarla" bu semptomlara sebep olmakla suçladı.