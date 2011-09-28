-Beyaz Saray uyarısını yineledi AIR FORCE ONE UÇAĞI (A.A) - 27.09.2011 - Beyaz Saray, Pakistan hükümetinin, Hakkani örgütüyle bağlarını koparmak için gerekli adımları atması gerektiği yönündeki uyarısını tekrarladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Pakistan hükümeti orada mevcut bağlantıların üstesinden gelmek için harekete geçmeli'' dedi. Carney, Pakistan'ın Hakkani örgütüyle bağlarını kesememesi durumunda Washington'un harekete geçip geçmeyeceğinin sorulması üzerine ''Açıkçası yardım programlarımızı daima gözden geçiriyoruz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve Pakistanlı mevkidaşlarımızla bu konuları tartışıyoruz'' diye konuştu.