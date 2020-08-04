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Dünya

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Covid-19'u atlattı

04 Ağustos 2020 23:09

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, son iki testinin "negatif'" çıktığı ve görevinin başına döndüğü bildirildi. 

Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Son iki testinin negatif çıkması ve bir haftadır hastalık belirtisi göstermemesinin ardından doktorları, O'Brien'ın Covid-19'u atlattığını söyledi" ifadesi kullanıldı. 

O'Brien'ın Beyaz Saray'daki ofisine, görevinin başına döndüğüne işaret edilen açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı, kendisine sıcak bir karşılama yapan Başkan Donald Trump ile de görüştü" denildi. 

27 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmıştı

Obrien'ın 27 Temmuz’da Covid-19’a yakalandığı duyurulmuştu. Bloomberg, O'Brien'ın virüsü bir aile etkinliğinde kaptığını belirtmişti. Öte yandan Trump'ın danışmanına ve Konsey'in üst düzey çalışanlarına günlük olarak test yapılıyor.

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