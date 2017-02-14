Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn istifa etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etti.

Göreve başlamadan önce Flynn'in Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğü iddia edilmiş, Flynn önce iddiaları reddetmiş fakat sonra emin olmadığını söylemişti.

CNN International, istifa haberini iki ayrı kaynağa dayandırdı. Reuters, Flynn'in yerine geçici olarak, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başındaki emekli general Keith Kellogg'un atandığını bildirdi.

Üzerindeki baskı artmıştı

Flynn’ın daha kabine işbaşı yapmadan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile 29 Aralık 2016’da yaptığı telefon görüşmesi Başkan Trump’ın kabinesinde huzursuzluğu artırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunu geçirmek üzere cuma günü başkent Washington’dan Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını, "Haberleri görmedim. Bakacağım" diye yanıtlamıştı. NBC’ye konuşan Trump’ın üst düzey politika danışmanı Stephen Miller ise, "Trump’ın Flynn’a güveninin sürüp sürmediği" sorusuna "Bunu Başkana sormalısınız" diye cevap vermişti.

"Yaptırımları görüştü" iddiası

New York Times, Flynn’ın Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriğinin soruşturmaya tabi tutulabileceğini bildirmişti. Bu görüşmenin Barack Obama yönetiminin Rusya’ya yeni yaptırımlar kabul ettiği güne denk gelmesi "iki yetkilinin yaptırımları konuştuğu iddialarını" gündeme getirmişti. Washington Post gazetesi geçen cuma Flynn’ın o görüşmede yaptırımları da ele aldığını yazmıştı.

Gülen'in iadesini istemişti

58 yaşındaki emekli Korgeneral Flynn, Kasım ayında Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini savunan bir yazı kaleme almıştı.

Flynn, yazısında, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladinine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yapmıştı.