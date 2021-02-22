Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin Koronavirüs'ün kaynağına dair yeterli bilgi sunmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kökeni konusunda paylaştığı bilgilerde yetersizlik olduğu eleştirisini yöneltirken, "yeterli orijinal veri" sağlamadığını söyledi.

CBS'in "Face the Nation" programına katılan Sullivan; "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde güvenilir, açık ve şeffaf bir uluslararası soruşturmaya ihtiyacımız var. DSÖ, Çin'in Vuhan kentindeki pandeminin kökenleri hakkında bir rapor çıkarmak üzere. Çin'in bu pandeminin hem kendi topraklarında hem de zamanla dünyaya nasıl yayılmaya başladığına dair yeterli orijinal veriyi sağladığına inanmıyoruz" diye konuştu.

Sullivan, "Hem DSÖ'nün hem de Çin'in bu konuda adım atması gerektiğini düşünüyoruz" diye ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump döneminde ülkesinin ayrıldığı DSÖ'ye yeniden dönüş kararı alıp bu kuruma karşı taahhütlerini teyit etmişti. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı bu ay DSÖ'nün "virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda geliştirilmediği" yönündeki çıkarımını kabul etmeyi reddetmişti.

TV programının moderatörü Margaret Brennan'nın "DSÖ'nün Çin tarafından manipüle edilip edilmediği" hakkındaki fikrini sorması üzerine Sullivan şöyle devam etti:

"Bilimsel temelli bir araştırma yapmanın tek yolu, tüm verilere erişim sağlamaktan geçer. Margaret, sadece bu salgında ne olduğunu bilmek için değil, aynı zamanda gelecekteki salgınları da önleyebilmek için de. Çünkü bu zamanda aldığımız dersler gelecekte de geçerli olacak."

Salgının Çin'in Vuhan şehrinden başladığına yayın bir şekilde inanılırken, Associated Press (AP) ajansının yaptığı 9 aylık bir araştırma, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetiminin bu virüsün ABD'de bir askeri laboratuvarda üretildiği ve biyolojik silah olarak kullanıldığı şeklinde bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü ortaya koymuştu.