T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Beyaz Saray: Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullanması olasılık dışı

Associated Press haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Beyaz Saray, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullanmasını "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Associated Press haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Yetkili, "Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin'de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Suriye'deki Kürt güçleri ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve altı sivilin yaralandığını iddia etmişti.

Halk Savunma Birlikleri (YGP) sözcüsü Birusk Hasaka Reuters'a yaptığı açıklamada, Afrin'in kuzeybatısındaki köye yapılan saldırıda yaralanan altı kişinin nefes alma güçlüğü çektiğini ve kimyasal saldırı belirtileri taşıdığını belirtmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türk ordusu ve Türkiye'nin desteklediği Suriyeli güçlerin vurduğu köyde yaralananların nefes alma güçlüğü yaşadığını ve göz bebeklerinde büyüme olduğunu iddia etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek verdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk diplomat ise, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığına dair Kürt kaynaklar tarafından ortaya atılan iddiaları yalanladı.

İsmi verilmeyen Türk yetkili "Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadı" dedi.

İddiaların temelsiz olduğunu söyleyen Türk diplomat, operasyonda sivillerin zarar görmemesi için son derece büyük çaba gösterildiğini de ekledi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvetleri (TSK) Pazar sabahı geçtiği bilgilendirme notunda, harekâtın başladığı 20 Ocak'tan beri 1614 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Harekât 30'uncu gününe girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Associated PressBeyaz SarayTürkiye AfrinSaray Suriye AfrinZeytin Dalı Harekâtı TürkiyeSaray Ulusal Güvenlik Konseyi Anadolu AjansıYetkiliAfrinSuriye KürtLondraSuriyeHakları Gözlemevi TürkCumaHalk Savunma Birlikleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24