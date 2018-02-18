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Beyaz Saray: Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddiaları olasılık dışı

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını "olasılık dışı" olarak nitelendirdi

18 Şubat 2018 15:11

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını "olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, ilgili haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon da, Türkiye'nin Afrin operasyonu sırasında zehirli gaz kullandığı iddialarıyla ilgili ellerinde doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyledi.

Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığı ve 6 sivilin yaralandığını iddia edilmişti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek vermişti.

Reuters'a konuşan Türk Dışişleri'nden bir yetkili, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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