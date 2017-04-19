Beyaz Saray: Trump'ın Erdoğan'ı araması referandum sonuçlarını onaylama anlamına gelmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı referandum sonuçlarından dolayı tebrik ettiği haberlerine ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Trump'ın telefonu referandum sonuçlarını onaylama anlamına gelmiyor" denildi.

Politico'da yer alan habere göre, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders tarafından yapılan açıklamada, "Trump'ın telefonu referandum sonuçlarını onaylanması anlamına gelmiyor. Görüşmenin amacı bu değil, Suriye meselesi gibi ortak çıkarların temellerini konuşmaktı. Bu kesinlikle Trump'ın tutumu değil. O elbette demokrasiyi destekliyor ve bunu umuyordu. Başkanın bir numaralı önceliği Amerikalıları korumak, onları güvende tutumak ve bunu yapmak için diğer ülkeler ve bazı NATO ortaklarımız ile birlikte çalışmak zorundayız" ifadeleri kullanıldı.

Bu akşam CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin "ABD başkanı Trump'tan telefon görüşmesinde olumlu sinyaller aldım" demişti.