T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyaz Saray: Trump'ın Erdoğan'ı araması referandum sonuçlarını onaylama anlamına gelmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı aramasına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi

19 Nisan 2017 02:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı referandum sonuçlarından dolayı tebrik ettiği haberlerine ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Trump'ın telefonu referandum sonuçlarını onaylama anlamına gelmiyor" denildi.

Politico'da yer alan habere göre, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders tarafından yapılan açıklamada, "Trump'ın telefonu referandum sonuçlarını onaylanması anlamına gelmiyor. Görüşmenin amacı bu değil, Suriye meselesi gibi ortak çıkarların temellerini konuşmaktı. Bu kesinlikle Trump'ın tutumu değil. O elbette demokrasiyi destekliyor ve bunu umuyordu. Başkanın bir numaralı önceliği Amerikalıları korumak, onları güvende tutumak ve bunu yapmak için diğer ülkeler ve bazı NATO ortaklarımız ile birlikte çalışmak zorundayız" ifadeleri kullanıldı.

Bu akşam CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin "ABD başkanı Trump'tan telefon görüşmesinde olumlu sinyaller aldım" demişti.

ETİKETLER

trumperdoğanbeyaz saray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24