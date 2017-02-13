Beyaz Saray, Trump'ın danışmanı Flynn'in savunmadı

ABD'de Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller, hafta sonu verdiği söyleşilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i savunmadı.

Flynn'in göreve başlamadan önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğü iddia edilmiş, Flynn önce iddiaları reddetmiş fakat sonra emin olmadığını söylemişti.

ABD yasaları, kamu görevlisi olmayan bireylerin dış politika yürütmesini yasaklıyor.

Donald Trump'ın Kıdemli Politika Danışmanı Stephen Miller, hafta sonu verdiği birden fazla söyleşide Donald Trump'ın Flynn'e desteğine yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Miller, bu hassas konu üzerine yorum yapmanın kendisine düşmeyeceğini söylerken Trump'ın Flynn'e güvenip güvenmediği sorusunu da "Bunu başkana sorun" diye yanıtladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün, Flynn ve Kislyak'ın yaptırımlar hakkında görüştüğüne yönelik iddiaları yalanladı.

Michael Flynn'in Büyükelçi Kislyak ile Aralık ayında birkaç defa telefon görüşmesi yaptığı biliniyordu.

Fakat daha önce hem Flynn hem de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu görüşmelerde ABD'nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların veya Demokrat Parti'nin seçim döneminde hacklenmesinin görüşülmediğini ifade etmişti.

Öte yandan Washington Post'a konuşan dokuz görevli ise bu konuların da konuşulduğunu söyledi. Gazete, bu kişilerden bazılarının eski görevliler olduğunu, bazılarının ise hâlâ görevde bulunduğunu belirtti.

Bu haberin ardından Flynn'in sözcüsü geri adım atarak muhabirlere "bu konunun görüşülüp görüşülmediği konusunda emin olamadığını" söyledi.

Bu açıklama Flynn'in Başkan Yardımcısı Pence'e yalan söylemiş olabileceği söylentilerine yol açtı.

Mike Pence'in Cuma günü Flynn ile telefonda iki kere görüştüğü belirtildi.

Hafta sonunu Florida'da geçiren ABD Başkanı Donald Trump, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Michael Flynn de hafta sonunu Trump'ın yanında geçirdi.

Trump'a Pazartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile düzenleyeceği basın toplantısında bu konuda sorular sorulması bekleniyor.

Michael Flynn, başından beri Trump'ı kampanyasının ateşli savunucularından olmuş, Donald Trump'ın yanı sıra baş stratejisti Steve Bannon ile de iyi ilişkiler geliştirmişti.

Fakat Flynn'in Rusya ile ilişkileri daha önce de soru işaretleri yaratmıştı.

Aralık 2015'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şerefine verilen bir ziyafete katılan Flynn, Putin'in yanında oturmuştu.

Flynn'in ekibindeki üst düzey danışmanlardan Robin Townley ise göreve başlamak için gereken Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) incelemesinden geçmeyi başaramamıştı.