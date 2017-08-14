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Dünya

Beyaz Saray, Trump'ın Charlottesville açıklamasını savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Charlottesville'deki olaylara ilişkin kınama mesajında ırkçılıktan söz etmemesi tepki çekti

14 Ağustos 2017 16:46

Beyaz Saray, ABD'nin Charlottesville kentinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada aşırı sağcı ve ırkçı grupları adını vererek kınamadığı için eleştirilen Trump'ı savundu.

Yapılan açıklamada, Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grupları da kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan dünkü açıklamasında, şiddet, bağnazlık ve nefretin her türünü güçlü bir şekilde kınadığını söyledi. Buna tabi ki beyazların üstünlüğünü savunanlar, Ku Klux Klan, neo naziler ve tüm aşırılıkçı gruplar da dahil" denildi.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumda ırkçılığa hiçbir şekilde geçit verilmemeli, beyazların üstünlüğünü savunanlar ve neo-Naziler" yazdı.

 

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