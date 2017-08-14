Beyaz Saray, Trump'ın Charlottesville açıklamasını savundu

Beyaz Saray, ABD'nin Charlottesville kentinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada aşırı sağcı ve ırkçı grupları adını vererek kınamadığı için eleştirilen Trump'ı savundu.

Yapılan açıklamada, Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grupları da kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan dünkü açıklamasında, şiddet, bağnazlık ve nefretin her türünü güçlü bir şekilde kınadığını söyledi. Buna tabi ki beyazların üstünlüğünü savunanlar, Ku Klux Klan, neo naziler ve tüm aşırılıkçı gruplar da dahil" denildi.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumda ırkçılığa hiçbir şekilde geçit verilmemeli, beyazların üstünlüğünü savunanlar ve neo-Naziler" yazdı.