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Dünya

Beyaz Saray: Trump, Rusya’nın ABD’deki seçimlere karıştığını düşünüyor

Trump "Obama, ağustosta Rus müdahalesi hakkında bilgi aldıktan sonra hiçbir şey yapmadı" demişti

27 Haziran 2017 01:20

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın ve potansiyel olarak diğer ülkelerin ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahalede bulunmuş olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Spicer, bugünkü basın toplantısında, Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale olduğu iddialarına katılıp katılmadığı sorusuna yanıt olarak, "Rusya ve potansiyel olarak diğer ülkeler buna karışmış olabilir" dedi.

Trump, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, onu Moskova'yla anlaşma yapmakla suçlayanların özür dilemesini talep etti.

ABD lideri, "Mesele şu ki, Başkan Obama, ağustosta Rus müdahalesi hakkında bilgi aldıktan sonra hiçbir şey yapmadı. Büyüteçle Rusya'yı 4 ay boyunca inceledikten sonra T'nin adamlarının anlaşma yaptığına dair tek bir kayda bile sahip değiller. Hiçbir anlaşma ve hiçbir engel yok. Benden özür dilemeliler" diye yazmıştı.

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