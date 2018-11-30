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Dünya

Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'la ayaküstü görüşecek

Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi de Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle iptal etmişti

30 Kasım 2018 01:47

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump’ın Arjantin’de yapılan G-20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Cumhurbaşkanıyla yapacağı görüşmelerin ikili resmi görüşmeler şeklinde olmayacağını söyledi. Sanders açıklamasında görüşmelerin zirve sırasında gayrı resmi biçimde ayaküstü yapılacağını kaydetti

Rusya’nın Kırım açıklarında Ukrayna’ya ait askeri gemileri ve personeli alıkoymasıyla patlak veren kriz sonrasında Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini de iptal etmişti.

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