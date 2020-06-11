Beyaz Saray: Trump, çoğu polisin özünde iyi insan olduğunu biliyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın basın sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkedeki polislerin özünde iyi insanlar olduğunu bildiğini" söyledi.

Minneapolis'te George Floyd isimli bir siyah vatandaşın polis gözaltısında öldürülmesinden sonra başlayan protestolar sürerken Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen McEnany, hükûmetin polis politikalarında yapılacak reformları hazırladığını ve şu anda "son düzenlemelerin" yapıldığını ifade etti. McEnany, reformlar arasında polisin dokunulmazlığının azaltılmasının kesinlikle olmayacağını söyledi.

Basın sözcüsü, Trump'ın protestoların başlamasından bu yana "sessiz ve özenli bir şekilde" reformlar üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bir gazetecinin, "Trump, polis kurumlarında sistematik ırkçılık olduğunu düşünüyor mu?" sorusuna yanıt veren McEnany, "Başkan bazı adaletsizlikler olduğunu düşünüyor, ancak aynı zamanda bu ülkedeki polislerin çoğunun özünde iyi insanlar olduğuna inanıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı Twitter paylaşımında, geçen hafta Buffalo kentindeki protestolarda polis tarafından itildikten sonra düşen ve yaralanan 75 yaşındaki Martin Gugino hakkında, "Polis tarafından itilen Buffalolu protestocu bir 'ANTIFA provokatörü olabilir. 75 yaşındaki Martin Gugino, polislerin iletişimini kesmek için tarayıcı kullanıyor gibi gözüktükten sonra itiliyor. OANN'de izledim; itildiğinden daha sert bir biçimde düştü. Tarayıcı kullanıyordu. Bu bir kurmaca mıydı?" yazdı.

"Polisleri kötü insanlar" gibi göstermek istemediklerini" dile getiren McEnany, ABD liderinin çokça tepki çeken bu tweetini savundu ve soru sormanın Trump'ın görevi olduğunu söyledi.