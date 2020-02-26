Beyaz Saray: Trump, 'aşı yakın' derken Ebola'dan bahsediyordu

T24 Dış haberler

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'da yaptığı "Aşı bulmaya çok yakınız" açıklamasında yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) değil, Ebola'dan bahsettiğini açıkladı.

Trump dün yaptığı konuşmada iki virüsü kıyaslayarak, "Yeni virüsün öldürme oranı yüzde 1-2. Ebola ise yüzde yüz öldürüyordu. Aslına bakarsan bir aşı bulmaya çok yakınız" demişti. Bu açıklama ABD ve dünyada birçok medya kuruluşu tarafından, "Trump, bir Koronavirüs aşısının çok yakın olduğunu söyledi" şeklinde yorumlandı.

CNBC'ye konuşan Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, Trump'ın Ebola aşısından bahsettiğini söyledi.

Trump, dün ayrıca Koronavirüs için "Bence bu geçip gidecek bir problem" dedi.