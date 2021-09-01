Beyaz Saray: Taliban'ı tanımak için aceleci davranmayacağız

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Afganistan'da kontrolü eline geçiren Taliban'ı tanımak için "aceleci davranmayacağı" belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını Taliban'ın kendi davranışlarının belirleyeceğini ifade etti.

ABD'nin hala Afganistan'dan çıkarmak istediği vatandaşları ve müttefikleri olmasıyla ilgili olarak da Psaki, ABD'nin küresel piyasalara erişimi olduğunu hatırlatarak Taliban'a karşı "elinin çok güçlü olduğunu" ifade etti.

Psaki, isteyen her ABD'liyi ülkeden çıkarma sözlerinin "hala geçerli" olduğunu söyledi.