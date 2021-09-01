T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray: Taliban'ı tanımak için aceleci davranmayacağız

"Yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını davranışları belirleyecek"

01 Eylül 2021 08:19

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Afganistan'da kontrolü eline geçiren Taliban'ı tanımak için "aceleci davranmayacağı" belirtildi. 

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını Taliban'ın kendi davranışlarının belirleyeceğini ifade etti.

ABD'nin hala Afganistan'dan çıkarmak istediği vatandaşları ve müttefikleri olmasıyla ilgili olarak da Psaki, ABD'nin küresel piyasalara erişimi olduğunu hatırlatarak Taliban'a karşı "elinin çok güçlü olduğunu" ifade etti.

Psaki, isteyen her ABD'liyi ülkeden çıkarma sözlerinin "hala geçerli" olduğunu söyledi.

talibanabdbeyaz sarayafganistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24