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Dünya

Beyaz Saray: Suudi Arabistan'ın IŞİD kararını olumlu karşılıyoruz

Suudi Arabistan, IŞİD'e karşı kara operasyonları yapacağını duyurmuştu

05 Şubat 2016 23:56

ABD, Suudi Arabistan'ın IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona, kara kuvvetleriyle katılmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamanın, IŞİD'e karşı mücadelede ortakları daha fazla sorumluluk almaya davet eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'a bir cevap olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, şunları söyledi:

"Ortağımız Suudi Arabistan'ın mücadeleye katkısını askeri yönden artırmak istediği yönündeki açıklamalarını kesinlikle olumlu karşılıyoruz."

Earnest, Suudi Arabistan'ın karadan katkısının askeri birlik düzeyinde mi olacağının, yoksa özel kuvvetlerin mi mücadelede yer alacağının bilinmediğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da Suudilerin IŞİD karşıtı koalisyona kara kuvvetleriyle katılma fikrini ‘memnuniyetle karşıladığını' belirterek konuyu gelecek hafta Brüksel'de Suudi yetkililerle ele alacağını söylemişti.

 

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