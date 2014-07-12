Beyaz Saray suskunluğunu bozdu



Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, skandala ilişkin gelişmelerin Alman hükümetince medyaya yansıtılmasını eleştirdi. Earnest, "Bunu ortalığa dökeceğimize kendi aramızda halledebiliriz" dedi. Earnest, ABD Başkanı Barack Obama'nın 1 haftadır Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmediğini de doğruladı.

Mike Rogers'ın öfkesi

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Rogers ise Alman hükümetinin CIA istasyon şefini sınırdışı etme kararını, "bir kızgınlık nöbetinin sonucu" ifadesiyle değerlendirdi.

Rogers, "Bu Almanlar'dan değil; Ruslar, İranlılar ya da Kuzey Koreliler'den beklediğimiz bir tavır" dedi. ABD gizli servislerinin Alman vatandaşlarının hayatını kurtaran bilgiler aktardığına dikkat çeken Mike Rogers, "CIA istasyon şefini sınırdışı etmek, yetişkin bir kişinin yapacağı bir şey değil" diye konuştu.

Rogers, "CIA istasyon şefini sınırdışı eden Alman hükümeti üst düzey İranlı ve Rus casusların ülkedeki varlığına göz yumuyor" iddiasında bulundu.

Berlin işbirliğini askıya aldı

Aralarında Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu bir dizi üst düzey yetkilinin ABD tarafından dinlendiği belirlenmiş, konuyla ilgili Washington ile Berlin arasında temaslar devam ederken peş peşe ABD hesabına çalışan iki casus ortaya çıkarılmıştı.

BND adına görev yapan bir ajan, 218 gizli belgeyi aktardığı ABD İstihbaratı'ndan kendisine 25 bin euro ödeme yapıldığını itiraf etmişti. Diğer casusluk iddiası ise Alman Savunma Bakanlığı'nda ortaya çıkarılmıştı.

Almanya, gelişmeler üzerine CIA istasyon şefini sınırdışı etme kararı almış, Başbakanlık tarafından "istihbarat alanındaki işbirliğinin en aza indirilmesi talimatı verilmişti.