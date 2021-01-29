Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Biden, Putin'den Navalni'nin serbest bırakılmasını istedi

Psaki'ye bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın Putin'den Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyip istemediği soruldu.

Psaki, "Evet, ekibimizin son haftalarda kamuoyu önünde yaptığı gibi" yanıtını verdi ve Biden'ın Navalni hakkında neler söylediğine dair daha fazla detay paylaşmadı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalni'nin 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti. Bunun üzerine Navalni'nin taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenlemişti.

Protestoların organizatörleri, Navalni destekçilerini 31 Ocak'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı yaptı.