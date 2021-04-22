Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Biden'ın Ermeni Soykımı'nı ne zaman tanıyacağına dair söyleyebileceğimiz yeni bir şey yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen tanıyacağına ilişkin haberlere yanıt olarak "Biden'ın Ermeni Soykımı'nı ne zaman tanıyacağına dair söyleyebileceğimiz yeni bir şey henüz yok" açıklamasını yaptı.

ABD medyasında, 'Biden Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanımaya hazırlanıyor' iddiasını taşıyan haberlere ilişkin gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtlayan Psaki, "Bu konuya büyük bir ilgi var, ancak açıklama konusunda başkanın önüne geçemeyeceğim ve bugün kürsüden sağlayabileceğim başka bir şey de yok" dedi.

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