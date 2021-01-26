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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: ABD'nin Çin'e yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor

"Pekin şu anda güvenliğimizi ciddi şekilde zora sokuyor"

26 Ocak 2021 00:30

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donald Trump yönetiminin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini yeniden değerlendireceklerini belirterek, "Biden Çin ile ilişkilerde çok taraflı bir yaklaşım benimsiyor, buna şu anda Çin'e uygulanan gümrük vergileri de dahil" dedi.

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