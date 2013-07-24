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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Carney: Esed, Suriye'yi tekrar asla yönetemeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, günlük basın toplantısında 'Suriye halkı, Suriye'nin geleceğinde lider olarak Esed'in olmasına izin vermeyecek, biz de razı olmayacağız' dedi

24 Temmuz 2013 00:53

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Suriye'yi asla tekrar yönetemeyeceğini belirterek, "Suriye halkı, Suriye'nin geleceğinde lider olarak Esed'in olmasına izin vermeyecek, biz de razı olmayacağız. Esed, başarılı olamayacak" dedi.

Carney, günlük basın toplantısında, Suriyeli muhaliflere silahların ne kadar hızlı gideceğine ve bunun nasıl bir etki yaratmasını beklediklerine dair soru üzerine, Esed'in, İran ve Hizbullah'ın desteğiyle Suriye halkına yönelik acımasız saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

"Bölgedeki diğer kötü aktörlerin desteğiyle, Esed'in saldırıları şiddetlendi" diyen Carney, "Bu nedenle, ABD ile müttefik ve partnerlerinin, muhaliflere, kendilerini güçlendirmeleri için destek sağlaması çok önemli ki böylece Esed güçlerine ve Hizbullah ve İran destekli güçlere karşı durabilirler" ifadesini kullandı.

Carney, Suriyeli muhaliflere yönelik yardımların detaylarına ve niteliklere dair bilgi veremeyeceklerini bildirdi. Esed'in Suriye'yi bir daha asla kontrol edemeyeceğini ve Suriye'yi tekrar yönetemeyeceğini belirten Carney, "Suriye halkı, Suriye'nin geleceğinde lider olarak Esed'in olmasına izin vermeyecek, biz de razı olmayacağız" diye konuştu.

ABD olarak müttefikleri ve Suriyeli muhaliflerle Esed sonrası geçiş üzerinde çalıştıklarını dile getiren Carney, döneminin en kötü tiranlarından biri olarak tarihe gömülecek Esed'in başarılı olabileceğine inanmadıklarını kaydetti.

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