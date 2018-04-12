T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray: Son karar henüz verilmedi, seçenekler masada

''Trump, saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor"

12 Nisan 2018 02:13

Suriye kimyasal silahlı saldırı düzenlendiği iddiasına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Trump, saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor. Son karar henüz verilmedi, seçenekler masada" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye konusunda henüz son karar verilmedi, tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

Washington'un Suriye'ye yönelik olası saldırılarına dair henüz herhangi bir takvim belirlemediğini söyleyen Sanders, yine de ABD Başkanı Donald Trump'ın füze saldırısı dışındaki seçenekleri de masada tuttuğunu kaydetti.

Sanders ayrıca, "Rusya'nın kimyasal saldırının Beyaz Miğferler tarafından kurgulandığına ilişkin iddiaları, ABD'ye sunulan istihbarat raporlarıyla eşleşmiyor" dedi.

ETİKETLER

beyaz saraysuriyekimyasalsaldırıtrumprusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24