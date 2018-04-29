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BBC Türkçe

Beyaz Saray sızıntılarında dört kişiye suçlama

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Trump yönetiminin yürüttüğü soruşturmalar sonucu, dört kişinin resmen Beyaz Saray'daki sızıntılar nedeniyle suçlandığını açıkladı. Başkan Donald Trump daha önce Sessions'ı sızıntılar konusunda "çok zayıf" olduğu ger

29 Nisan 2018 20:30

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Trump yönetiminin yürüttüğü soruşturmalar sonucu, dört kişinin resmen Beyaz Saray'daki sızıntılar nedeniyle suçlandığını açıkladı.

Jeff Sessions şüphelilerin gizli bilgileri ifşa etmek ve yabancı istihbarat yetkilileriyle temaslarını saklamakla suçlandığını belirtti.

Sessions, yönetimin aktif sızıntı soruşturmalarının sayısını Ocak ayından bu yana üçe katladığını ifade etti.

Başkan Donald Trump daha önce Sessions'ı sızıntılar konusunda "çok zayıf" olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.

Sessions düzenlediği basın toplantısında, liderleri yabancı yetkililerle güven içinde konuşamayan hiçbir hükümetin etkin olamaycağını belirtti.

"Başkanla aynı fikirdeyim ve hükümetimizin bu ülkeyi koruma kabiliyetinin altını oyan şaşırtıcı sayıdaki sızıntıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Adalet Bakanı ayrıca, basının rolu ve ulusal güvenliği korumayı dengelemek için medya mensuplarının mahkemelerde ifade vermeye zorlayan medya celpnameleri konusundaki politikaları da gözden geçireceklerini ifade etti.

Aynı basın toplantısında konuşan Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats da, sızıntılardan sorumlu olanları uyardı ve "Bu suçları işleyenler istihbarat topluluğuna ve Amerikan halkına ihanet ediyor. Bu ihanetlerin acısını yoğun şekilde hissediyoruz ve ben ulusal istihbarat direktörü olarak bu insanlardan hesap sormak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Daha bu hafta, Trump ve yabancı liderler arasındaki öfkeli telefon konuşmalarının zabıtları sızmıştı.

Bakan Sessions tutuklamalarla ilgili başka bir ayrıntı vermedi.

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