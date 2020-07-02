Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci: Vaka artışı gördüğümüz en kötünün çok daha ötesinde

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci , ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki sert artışla ilgili, "Covid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de dün bir günde 50 bin 816 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, Fauci BBC'ye röportaj verdi.

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Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Covid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil" yorumunda bulundu.

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır" ifadesini kullandı.