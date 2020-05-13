Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci: Öğrencilerin sonbaharda okula geri dönmesi zor bir hedef

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, öğrencilerin sonbahar aylarında okullarına geri döneceği beklentisinin, 'elde edilmesi güç bir hedef' olduğunu söyledi.

Dr. Fauci Senato komisyonunda videkonferans yöntemiyle verdiği ifadede, ne test kapasitesinin ne de olası bir aşının, öğrencilerin bu kadar kısa sürede okullarına dönmeleri için hazır olamayacağını belirtti.

Fauci "En yüksek hızda geliştirilse bile, bir aşının bu sonbaharda okula geri dönüşü kolaylaştıracağını sanmıyoruz" dedi.

Bazı Amerikan eyaletleri, bu okul yılının geri kalanındaki dersleri iptal etti.