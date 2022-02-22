Beyaz Saray, Rusya'nın doğu Ukrayna'ya yönelik hamlelerini "işgal" olarak nitelendirmeye başladı

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Beyaz Saray, Rusya'nın dün resmen tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapılara asker gönderme kararını 'işgal' olarak nitelendirmeye başladı. ABD'nin 'işgal' terimini kullanmaya başlaması, Washington'un yakın zamanda Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlayabileceğinin bir sinyali olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçmişte 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini' kırmızı çizgi olarak belirlemişti ve bunun sonucunda "Rusya'ya geçmişte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanacağını" ifade etmişti.

Associated Press, Beyaz Saray'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararını açıklamasından sonra ilk olarak terimi kullanmaktan kaçındığını, ancak salı günü itibariyle yapılanı bir "işgal" olarak nitelendirmeye başladığını belirtti.

İsmi paylaşılmayan bir ABD'li yetkili, "sahadaki durum" nedeniyle Beyaz Saray'în "işgal" terimini kullanmaya başladığını belirtti. Yetkili, ilk başta Beyaz Saray'ın temkinli davranarak 'işgal' ifadesini kullanmadığını, ancak askeri hareketlilik gördükten sonra "bunun bir işgal olduğu" sonucuna vardıklarını belirtti.

ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jonathan Finer salı günü yaptığı açıklamada, "Bunun bir işgalin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz; Rusya'nın Ukrayna'ya yeni işgalinin" ifadelerini kullandı