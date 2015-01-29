Beyaz Saray, Riyad'da başörtüsü takmayan Michelle Obama'yı savundu

Beyaz Saray, başsağlığı için Suudi Arabistan'a giden ABD Başkanı Barack Obama'ya eşlik eden Michelle Obama'nın başörtü takmamasını savundu.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ölümü nedeniyle taziyelerini iletmek için Riyad'a giden Başkan Obama'ya eşlik eden Michelle Obama, görüşmede başörtüsü takmadığı için eleştirilmişti. Ziyarette siyah pantolon üzerine mavili uzun bir tunik giyen Michelle Obama, hem Suudi Arabistan'da hem de ABD'de sosyal medya üzerinden eleştiriye uğramıştı. First Lady Obama'nın 2010'daki Endonezya ziyaretinde başını örttüğü hatırlatılan eleştirilerde, aynı tutumun Riyad'da da sergilenmemesine tepki gösterilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest da, günlük basın brifinginde, Michelle Obama'nın örtünmemesine ilişkin soruları yanıtladı. Michelle Obama'nın yerildiği haberleri gördüklerini ifade eden Earnest, "First Lady'nin giydiği kıyafet geçmişte başkan eşlerinin, First Lady Laura Bush'un, (eski) Dışişleri Bakanı (Hillary) Clinton'ın Suudi Arabistan ziyaretlerinde, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in Suudi Arabistan ziyaretinde ne giydikleriyle uyumlu" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin Teksas Senatörü Ted Cruz'un, "şeriat dayatması olduğu için" ziyaret sırasında başörtüsü takmaması nedeniyle Michelle Obama'ya övgü dolu sosyal medyadaki paylaşımının sorulması üzerine Earnest, şunları kaydetti;

"Ted Cruz'un Twitine bir yanıtım yok. First Lady her iki ziyaretinden, hem Hindistan ve Suudi Arabistan ziyaretinden oldukça memnun kaldığını söyleyebilirim. Kral tarafından orada sıcak bir şekilde karşılandığını kendisi hissetti. Ailelerin bilgilendirilmesini ve 60 bin kadının eğitim almasına yardım eden yeni bir okulun Kral tarafından inşa edilmesini içeren çok iyi bir görüşme yaptılar."