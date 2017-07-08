Beyaz Saray rezervasyonda gecikti, Trump'ın Senato Konukevi'nde kaldığı iddia edildi

Beyaz Saray yetkililerinin, Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump için otel rezervasyonu yaptırmakta geciktiği, bu sebeple Senato Konukevi'nde kalacağı iddia edildi.

Sputnik’in BuzzFeed'den aktardığı habere göre ABD hükümeti, Trump için Hamburg'daki Four Seasons'tan yer ayırtmak istedi.

Fakat ekip rezervasyon yaptırmakta geç kaldığı için, otelde boş oda bulamadı.

​Hatta o kadar geç kalınmıştı ki, Hamburg'daki bütün lüks otellerin dolu olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Trump'ın Berlin'de kalıp, Hamburg'a helikopterle uçmak zorunda kalacağına dair söylentiler bile çıktı.