Beyaz Saray: Putin ve Biden arasında bir görüşme ancak Ukrayna'da gerilimin belirgin bir biçimde düşmesiyle mümkün

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna’daki savaşta belirgin bir şekilde gerilim düştüğünde mümkün olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray İletişim Direktörü Bedingfield, “Biden dün Başkan Putin’le görüşebileceğini ya da onunla konuşabileceğini söyledi. Başkan Biden ve Başkan Putin’in görüşmesi için ön koşulları ben belirlemeyeceğim ama biz de, Başkan Biden da oldukça açık bir şekilde görüşme için Rusya’nın gerilimi belirgin bir şekilde düşürmesi ve diplomasiye samimi bir şekilde bağlı olması gerektiğini belirtmiştik” dedi.

ABD Başkanı Biden, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin’le bir görüşmenin mümkün olduğunu söylemişti.

Biden’ın geçen hafta Rusya lideri Putin’le ilgili “Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz” sözleri tartışmalara neden olmuştu. Beyaz Saray da Biden da, sözlerinin Rusya’da iktidar değişimiyle ilgisi olmadığını belirtmişti.