Beyaz Saray: Putin, Ukrayna'yla ilgili yanlış bilgilendiriliyor; savaşın kötüye gittiği söylenmiyor

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Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kendisine Ukrayna’daki savaşın kötüye gittiğini söylemekten çekinen danışmanlar nedeniyle yanlış yönlendirildiğini söyledi.

BBC’de yer alan habere göre göre, Beyaz Saray Sözcüsü Kate Bedingfield, ABD’nin elinde Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa ilişkin yanlış yönlendirildiğine dair bilgiler olduğunu söyledi. Bedingfield, bu durumun Putin ve Rus ordusu arasında gerilime neden olduğunu söyledi.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu değerlendirmelerin “rahatsız edici” olduğunu belirterek, eksik bilgi alan Putin’in savaşı barışçıl diyalogla çözme yönünde daha az istekli olmasına neden olabileceğini söyledi ve ekledi: “Ayrıca bir liderin kötü haberlere ne şekilde tepki vereceğini bilemezsiniz” dedi.

Britanya istihbaratı: Rus ordusu moralsiz

Britanya istihbaratı da Ukrayna’daki Rus ordularının morallerinin düşük olduğunu, ekipman eksikleri olduğunu ve emirlere itaat etmeyi reddetmeye başladıklarını aktardı.

Britanya’nın siber istihbarat ajansı GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, Rusya’nın Ukrayna’daki durumu “büyük oranda yanlış değerlendirdiğini” bu nedenle baştan değerlendirmek durumunda kaldığını söyledi. Fleming, Rus askerlerinin kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve bir defa yanlışlıkla kendi uçaklarını vurduğunu söyledi.