Beyaz Saray programı paylaştı; Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu

Beyaz Saray’ın açıkladığı programa göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roma’da saat 12.10’da görüşecek. Görüşmenin 20 dakika sürmesi planlanıyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın Roma’da düzenlenen G20 zirvesindeki günlük programını açıkladı.
Programa göre, Biden-Erdoğan görüşmesinin Türkiye saatiyle 12.10’da gerçekleşmesi bekleniyor.
Program, ikili görüşmenin toplam 20 dakika süreceğini gösteriyor.
Reuters'ın aktardığına göre; Biden, görüşmede Erdoğan'a krizlerden kaçınılması gerektiğini belirtecek. Görüşmede F-16 ve savunma konuları gündeme gelecek.