Beyaz Saray personeline geçmiş soruşturması: Esrar kullanımı nedeniyle beş kişinin istifası istendi

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ABD'de Biden yönetiminde yapılan geçmiş sorgulamasında geçmiş esrar kullanımı ortaya çıkan personelin bazılarından istifa etmesi istenirken bazılarının da evden çalışmasına karar verildi.

CNN'e konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'da personele yapılan geçmiş sorgulaması sonucunda birkaç kişinin geçmişte esrar kullanımı olduğu tespit edildi. Sorgulama sonrası beş kişiden istifa etmesi istenirken bazı çalışanlardan da evden çalışmaları talep edildi. Kaynaklar, istifası istenen personelde esrar dışında ağır uyuşturucu kullanımı örnekleri olduğunu söyledi.

ABD'de esrar kullanımı pek çok eyalette yasal olsa da federal seviyede yasal değil. Bu durum federal güvenlik soruşturmalarında kişilerin karşısına çıkabiliyor.

Haberin ilk olarak The Daily Beast gazetesinde çıkmasının ardından Beyaz Saray, güvenlik soruşturması politikalarında personelin uyuşturucu kullanma geçmişi konusunda "hoşgörülü" davrandığını vurguladı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Beyaz Saray'da görevlendirilen yüzlerce kişinin arasından yalnızca 5 kişinin görevine son verildiğini söyledi.

Evden çalışmasına karar verilen personelin de düzenli uyuşturucu testinden geçmek gibi şartlara uyması gerektiği belirtildi.