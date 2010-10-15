-BEYAZ SARAY PEMBE OLDU WASHINGTON (A.A) - 15.10.2010 - ABD'de Beyaz Saray, bir geceliğine pembe oldu. ABD Başkanı Barack Obama, göğüs kanserine dikkati çekmek için, ay başında ABD'de Ekim ayını "Ulusal Göğüs Kanseri Farkındalık Ayı" ilan etmişti. Sosyal paylaşım ağı Twitter'daki sayfasından da dün sabah saatlerinde açıklama yapan Obama, Beyaz Saray'ın bir geceliğine göğüs kanseriyle mücadelede sembol renk haline gelen pembe renkle ışıklandırılacağını söyledi. Obama'nın açıklamasından sonra, güneşin batmasıyla birlikte ışıklarla pembeye boyanan Beyaz Saray, gece yarısına kadar bu şekilde kaldı. Bu özel anı ölümsüzleştirmek isteyen Washingtonlular da akşam saatlerinden itibaren Beyaz Saray önüne gelerek, fotoğraf çektirdi.