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Ekonomi

Beyaz Saray otomotivi kurtarmaya mesafeli

ABD’de demokratların oto sektörünü kurtarma planı Beyaz Saray’da ama Beyaz Saray otomotivi kurtarmaya mesafeli.

09 Aralık 2008 02:00

ABD’de demokratların oto sektörünü kurtarma planı Beyaz Saray’da ama Beyaz Saray otomotivi kurtarmaya mesafeli.

ABD'de Kongre'nin iki kanadını da kontrol eden Demokratlar, krizdeki otomotiv sektörünün kurtarılmasını amaçlayan 15 milyar dolarlık bir planın metnini Beyaz Saray'a iletti. 

Otomotiv sektörünün umudu Tanrı

Plan, krizdeki Ford, General Motors ve Chrysler şirketlerine acilen 15 milyar dolar aktarılmasını, buna karşılık sektörde reformlar yapılmasının denetlenmesi için başkan tarafından bir özel yetkilinin görevlendirilmesini öngörüyor.

Başkan George W. Bush'un Cumhuriyetçi Beyaz Saray yetkilileriyle Demokrat kongre temsilcilerinin, pürüzleri çözümlemek için geç saatlere kadar çalıştığı ve anlaşmanın oldukça yakın olduğu bildirildi. ABC televizyonuna açıklamalar yapan Başkan Bush açıklanan her kurtarma paketinin vergi mükelleflerinin parasının geri ödenmesini garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, zor durumdaki Amerikan otomotiv endüstrisini kurtarmak için hazırlanan paketin, uzun vadede kâr elde edecek şirketleri hedeflemesi gerektiğini söylüyor.

Bush'un ekonomi konularındaki yardımcıları da, Amerikan Kongresinin Demokrat üyeleri tarafından önerilen 15 milyar dolarlık kurtarma planında, yalnızca uzun dönemde kar edeceği öngörülen şirketlere yardım sağlanmasının garanti altına alınmadığını belirttiler.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 31 Mart'a, yani bu mali yılın sonuna dek ihtiyaç duyulan paranın 15 milyar dolardan fazla olabileceğini, ama o tarih geldiğinde şeffaf bir otomotiv sektörünün söz konusu olmasını umduğunu söyledi.

Pelosi, "Ancak yeniden yapılanmak için gerekli koşulları sağlamazlarsa, kesintisiz bir para akışı olmayacak" uyarısında da bulundu.

ABD'de başkanlık ve Kongre seçimlerinin galibi Demokratlar, otomotiv sektörünün çökmesine müsaade edilemeyeceğini, buna karşılık bu şirketlere açık verilmesinin de söz konusu olmayacağını belirtiyor. Demokratların, otomotiv firmalarına verilecek kısa vadeli kredi için hazırlanan bir tasarıyı önümüzdeki günlerde oylamaya sunması bekleniyor.

Amerika'nın kurtarma paketinin hedefindeki üç otomotiv devi, General Motors, Ford ve Chrysler, bunun iki katından da fazlasına, 34 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Üç otomotiv devi, devletten yardım alamamaları durumunda kısa sürede çökeceklerini dile getirmişti.

Hükümetin kurtarma paketi çerçevesinde bu firmaların yönetiminde sandalye almayı talep edecek.

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