Beyaz Saray önünde Ahıska Türkleri anması

ABD'de yaşayan Ahıska Türkleri, ana yurtlarından sürgün edilişlerinin 72. yıl dönümü nedeniyle Beyaz Saray önünde anma töreni gerçekleştirdi.

ABD’nin farklı eyaletinde yaşayan yüzlerce Ahıska Türkü, 1944 yılında topraklarından sürgün edilişlerini anmak için Beyaz Saray önünde toplandı.

Ahıska Türkleri Konsey Başkanı Aydın Memedov, burada yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin 9 farklı ülkeye sürüldüğüne dikkati çekerek, “Yeni nesillerimize bunu unutturmamak üzere buradayız.” ifadesini kullandı.

Ahıskalıların sürgün edilişine ilişkin olarak ABD Kongresine de mektup yollayacaklarını anlatan Memedov, “Vagonlara bindirilerek ana vatanımızdan sürüldük. Aradan geçen zaman içerisinde bu vagonlar durmadı. Türkiye’yi seviyoruz fakat ana vatan unutulmaz.” diye konuştu.

Ayrıca anma töreninde Ahıska Türkleri kanaat önderlerinden Mukaddem Maksudov da bir konuşma yaparak birlik çağrısında bulundu.

Maksudov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yardımlarda bulunduğunu söyledi.