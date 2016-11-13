T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray önünde Ahıska Türkleri anması

ABD’nin farklı eyaletinde yaşayan yüzlerce Ahıska Türkü, 1944 yılında topraklarından sürgün edilişlerini anmak için Beyaz Saray önünde toplandı

13 Kasım 2016 01:47

ABD'de yaşayan Ahıska Türkleri, ana yurtlarından sürgün edilişlerinin 72. yıl dönümü nedeniyle Beyaz Saray önünde anma töreni gerçekleştirdi.

ABD’nin farklı eyaletinde yaşayan yüzlerce Ahıska Türkü, 1944 yılında topraklarından sürgün edilişlerini anmak için Beyaz Saray önünde toplandı.

Ahıska Türkleri Konsey Başkanı Aydın Memedov, burada yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin 9 farklı ülkeye sürüldüğüne dikkati çekerek, “Yeni nesillerimize bunu unutturmamak üzere buradayız.” ifadesini kullandı.

Ahıskalıların sürgün edilişine ilişkin olarak ABD Kongresine de mektup yollayacaklarını anlatan Memedov, “Vagonlara bindirilerek ana vatanımızdan sürüldük. Aradan geçen zaman içerisinde bu vagonlar durmadı. Türkiye’yi seviyoruz fakat ana vatan unutulmaz.” diye konuştu.

Ayrıca anma töreninde Ahıska Türkleri kanaat önderlerinden Mukaddem Maksudov da bir konuşma yaparak birlik çağrısında bulundu.

Maksudov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yardımlarda bulunduğunu söyledi.

ETİKETLER

ahıska türkleribeyaz saraysürgün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24