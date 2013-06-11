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Dünya

Beyaz Saray: Olayları yakından ve endişeyle izlemeye devam ediyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Taksim Gezi Parkı'ndaki protestocuların çoğunun barışçıl, yasalara uyan vatandaşlar olduklarına inandıklarını söyledi

11 Haziran 2013 03:35

Beyaz Saray'da günlük basın brifinginde, Türkiye'de Gezi Parkı direnişi ile ilgili soru üzerine konuşan sözcü Jay Carney, "Olayları yakından ve endişeyle izlemeye devam ediyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi, ABD, tüm demokrasiler için esas olan, barışçıl protesto hakkı dahil ifade ve toplanma özgürlüklerine tam destek vermektedir. Protestocuların büyük çoğunluğunun, haklarını kullanan barışçıl, yasalara uyan sıradan vatandaşlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

Sözcü Carney, "Polisin aşırı güç kullanımı, yüksek yaralı sayısı ve maddi hasara dair haberlerden ciddi endişe duymaya devam ediyoruz ve bu olayların soruşturulmasına yönelik çağrıları memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca tüm tarafları, şiddeti provoke etmekten kaçınmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

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