Beyaz Saray: Obama Hristiyandır

T24 - ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında, vatandaşların beşte birinin Başkan Barack Obama'nın Müslüman olduğunu sandığının belirlenmesinin ardından, Beyaz Saray'dan “Başkan Hıristiyandır” açıklaması yapıldı.



Beyaz Saray sözcüsü Bill Burton, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Obama'nın her gün dua eden bir Hıristiyan olduğunu” kaydetti.



Burton, birçok Amerikalının ekonomi, Irak ve Afganistan'daki savaşlarla ilgilendiğini, “Başkan'ın hangi dinden olduğu yönündeki birçok haberi okumadığını” belirtti. Sözcü, “Başkan açıkça Hıristiyandır. Her gün dua eder” dedi.



Pew Araştırma Merkezinin yaptığı anket sonucunda, düzenli olarak kiliseye gitmesine ve defalarca Hristiyan olduğunu söylemesine karşın, Obama'nın gerçekte Müslüman olduğuna inananların sayısının arttığı belirlenmişti.



Ankete göre Cumhuriyetçilerin üçte birinin Obama'nın Müslüman olduğuna inandığı, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan vatandaşlardan bu görüşü taşıyanların oranının ise bir yıl içinde 8 puan artarak yüzde 18'e çıktığı kaydedilmişti.



Buna paralel olarak, Obama'nın Hristiyan olduğunu düşünenlerin oranının ise son bir yılda yaklaşık yarı yarıya azalarak yüzde 34'e düştüğü belirtilmişti.











