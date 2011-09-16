-Beyaz Saray: Obama Erdoğan ile görüşecek WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği ve görüşmede İsrail konusunu ele alacağı bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ben Rhodes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama'nın, Erdoğan ile yapacağı görüşmede kendisini İsrail ile ilişkileri düzeltmeye çağıracağını söyledi. Rhodes, Obama'nın BM Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.