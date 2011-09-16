T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray: Obama Erdoğan ile görüşecek WASHINGTON (A.A) 

16 Eylül 2011 22:40

-Beyaz Saray: Obama Erdoğan ile görüşecek WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği ve görüşmede İsrail konusunu ele alacağı bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ben Rhodes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama'nın, Erdoğan ile yapacağı görüşmede kendisini İsrail ile ilişkileri düzeltmeye çağıracağını söyledi. Rhodes, Obama'nın BM Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24