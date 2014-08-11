Beyaz Saray: Obama, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlıkla bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Caitlin Hayden, ABD Başkanı Barack Obama'nın cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan ile yeni görevinde çalışmak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, bir sorusuya verdiği yanıtta, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını gördüklerini kaydetti.

ABD Başkanı Obama'nın, "Başbakan Erdoğan ile bu yeni görevinde çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini" belirten Hayden, Obama'nın aynı şekilde Erdoğan'ın yerine geçecek başbakanla da çalışmayı arzuladığını ifade etti.

Hayden, Obama'nın önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan'ı aramasını beklediklerini de bildirdi.