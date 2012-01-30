-Beyaz Saray, Mısır'daki gelişmelerden endişeli WASHINGTON (A.A) - 30.01.2012 - Beyaz Saray, ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyen bir grup Amerikan vatandaşının ABD'nin Kahire Büyükelçiliğine sığınması üzerine Mısır'daki gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, ABD yönetiminin Mısır'ın askeri yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde gelişmelerden duyduğu endişeleri dile getirdiğini açıkladı. Mısır'da demokrasi ve insan haklarını savunan ABD destekli bazı gruplara karşı soruşturma başlatılmış ve en az 6 Amerikalı ile 4 Avrupalının ülke dışına çıkışı yasaklanmıştı.