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Dünya

Beyaz Saray: Lütfen durun!

Beyaz Saray, Wikileaks internet sitesinden, Afganistan savaşıyla ilgili daha fazla bilgi yayımlamamasını rica etti.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, NBC’ye yaptığı açıklamada, 90 bin belgenin yayımlanmasının, ABD ile çalışan Afganların ve savaş müttefiklerinin hayatlarını tehdit ettiğini belirtti.


Gibbs, Wikileaks tarafından 15 bin belgenin daha yayımlanmasının daha fazla zarara yol açacağını belirterek, Beyaz Saray’ın, belgeleri elinde tutan kişiden bunları yayımlamamasını rica etmekten başka yapacak şeyi olmadığını söyledi.


Sözcü, Taliban’ın Afganistan’daki yabancı güçlerle işbirliği yapanların isimlerini tespit etmek için belgeleri tarayacağını açıkladığını da hatırlattı.


BELGELERİ SIZDIRAN ASKER ABD’YE GÖTÜRÜLDÜ


Bu arada belgeleri Wikileaks’e sızdıran askerin, Kuveyt’ten Virginia’daki bir askeri cezaevine götürüldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Bradley Manning adlı 22 yaşındaki askerin, mahkemeye çıkana kadar Quantico Deniz Üssünde kalacağı belirtildi.

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