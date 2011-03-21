-BEYAZ SARAY LİBYA'NIN ATEŞKESİNİ TANIMIYOR RIO DE JANEIRO (A.A) - 21.03.2011 - Beyaz Saray, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ilan ettiği ateşkesi tanımadığını bildirdi. ABD Başkanı Barack Obama'ya Brezilya ziyaretinde eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu noktada görüşümüz, ateşkesin gerçek olmadığı ya da derhal ihlal edilmekte olduğudur" dedi. Beyaz Saray danışmanı, Libya'ya müdahalenin ilk gününde müttefiklerin "iyi bir gün" geçirdiğini ifade etti. Donilon, ayrıca Obama'nın Libya konusuyla ilgili olarak Ürdün Kralı Abdullah' ile telefon görüşmesi yaptığını, liderlerin Libya'ya karşı geniş bir koalisyona gerek olduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Bu arada, ABD, Mısır'da yapılan anayasa değişikliğinden memnuniyet duyduğunu bildirdi. Donilon, Mısır'daki anayasa değişikliğini, "çok önemli bir olay" olarak nitelendirdi. Mısır'da anayasanın bazı maddelerindeki değişiklik için dün referandum yapılmış, anayasada değişiklikleri öngören reformlarla ilgili halk oylamasında, halkın 77,2'sinin "evet" oyu kullandığı açıklanmıştı.