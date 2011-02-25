-BEYAZ SARAY: LİBYA İÇİN TÜM SEÇENEKLER MASADA WASHINGTON (A.A) - 24.02.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Libya'daki şiddetin durdurulmasına yönelik "askeri yollar da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu" bildirdi. Carney, günlük basın toplantısında, Libya'da gerçekleşen olayların, hızlı yanıt verilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Petrol fiyatlarındaki artışın ABD ekonomisine zarar verebileceğinin farkında olduklarını belirten Carney, ancak bu aşamada gelişmeleri izlediklerini ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve petrol üreticisi devletlerle durumu görüştüklerini söyledi. -OBAMA, CAMERON VE SARKOZY İLE GÖRÜŞECEK- ABD Başkanı Barack Obama'nın Libya hükümetine baskı yapmak için birlikte planlanmış, geniş tabanlı uluslararası çaba olmasını istediğini bildiren Carney, Obama'nın, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i bugün arayarak, Libya'daki krizi görüşeceğini belirtti. Carney, Obama'nın, liderlerle Libya'ya yönelik yaptırımlar ile diğer seçenekleri konuşacağını kaydetti. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki şiddetin durdurulması çabaları çerçevesinde ABD'nin, Libya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasının ötesinde adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi. -İSVİÇRE, KADDAFİ'NİN BANKA HESAPLARINI DONDURUYOR- İsviçre hükümeti, Libya lideri Muammar Kaddafi'nin banka hesaplarının dondurulması talimatını verdi. Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında, güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere şiddetli müdahalede bulunduğu Libya'daki gelişmeler üzerine, Kaddafi'nin bütün banka hesaplarının dondurulması talimatı verildiği bildirildi. Hükümet, Libya'nın banka hesaplarının kötüye kullanılmasını önlemek istediğini belirtti. -"KADDAFİ TEMSİL OLMAK YA DA KAÇMAK YERİNE İNTİHAR EDER"- Libya'nın eski Adalet Bakanı Mustafa Muhammed Ebud El Celil, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin teslim olmak ya da kaçmak yerine intihar edeceğini savundu. El Celil, İsveç gazetesi Expressen'e El Bayda kentinde verdiği demeçte, Kaddafi'nin günlerinin sayılı olduğunu belirterek, "(Kaddafi) Hitler'in yaptığını yapacak. Kendi canını alacak" dedi. -BM GÜVENLİK KONSEYİ LİBYA İÇİN YENİDEN TOPLANABİLİR- BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki durumu görüşmek için yeniden toplanabileceği bildirildi. BM Güvenlik Konseyi'nin bugün kapalı danışma toplantısında Libya konusunu ele aldığı ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mark Lyall Grant'ın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Konsey'in geçen Salı günü yaptığı ''şiddete son verme çağrısını'' dinlemediği için, Konsey'in Libya'daki rejime karşı alınabilecek yeni adımları değerlendirmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Konsey'in bu kapsamda Libya'daki durumu yeniden görüşme konusunda mutabık kaldığı, Konsey'in yarın ya da hafta sonunda danışma toplantıları yapabileceği bildirildi. Bu arada Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Peter Wittig, gazetecilerin soruları üzerine, ''Konsey'in kesinlikle adım atmasını istiyoruz'' dedi.